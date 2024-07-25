Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayıp kadın aranırken çürümüş ceset bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp kadın aranırken çürümüş ceset bulundu

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir aydır kayıp olan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sırasında otoban kenarında çürümüş ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Derince'nin Çenedağ Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kayboldu.

        2

        Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

        3

        27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım'ı arama çalışmalarına İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu.

        4

        Polis ekipleri, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna ile bugün kadının kaybolduğu bölgede çalışma yaptı. Zeyna, TEM Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda koku aldı.

        5

        Ekipler bu bölgeye yönlendirildi. Aramada, otların arasında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu.

        6

        Ceset, incelemenin ardından kimliğinin tespit edilmesi için morga kaldırıldı.

        7

        Soruşturma sürüyor.

        #Kocaeli Derince
        #ceset
        #kayıp kadın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        Trump Harris'i hedef aldı
        Trump Harris'i hedef aldı
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!