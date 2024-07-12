Kayıp olarak aranan genç kız, parçalanmış halde bulundu!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaat alanının kuyusunda cansız beden gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay yerine giden polis ekipleri, su kuyusunda parçalanmış bir genç kıza ait ceset buldu.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Yapılan incelemede parçalanmış cesedi bulunan genç kızın hakkında kayıp başvurusu olan 23 yaşındaki E.A olduğu belirlendi. Ailenin genç kız için 20 gün önce emniyete kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği ekipleri, güvenlikçi olduğu öğrenilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapılıyor.