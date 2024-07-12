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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp olarak aranan genç kız, parçalanmış halde bulundu! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranan genç kız, parçalanmış halde bulundu!

        İstanbul Beylikdüzü'nde parçalara ayrılmış bir genç kızın cesedi bulundu. Yapılan araştırmada cansız bedeni bulunan genç kızın hakkında kayıp başvurusu bulunan 23 yaşındaki E.A. olduğu belirlendi. Ceset parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis bir kişiyi gözaltına aldı

        Giriş: 12.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:27
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        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
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        İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaat alanının kuyusunda cansız beden gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay yerine giden polis ekipleri, su kuyusunda parçalanmış bir genç kıza ait ceset buldu.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

        Yapılan incelemede parçalanmış cesedi bulunan genç kızın hakkında kayıp başvurusu olan 23 yaşındaki E.A olduğu belirlendi. Ailenin genç kız için 20 gün önce emniyete kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği ekipleri, güvenlikçi olduğu öğrenilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapılıyor.

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