Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) ekim ayı Aylık İstatistik Bülteni'ni yayımladı. Buna göre ekim ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 39 bin 555 oldu. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.6 artarken, eylül ayına göre yüzde 0.3 düştü.

İŞKUR, bu kayıtlı işsizlerin yüzde 49.4'ünün erkek, yüzde 50.6'sının kadın, yüzde 38.7'sinin ise 15-24 yaş grubunda olduğunu bildirdi. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.8 artarken, erkeklerdeki yıllık artış yüzde 28.7'yi buldu.

EN ÇOK İŞE ALIM OLAN SEKTÖRLER

Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 96 bin 593’ü erkek, 48 bin 210’u kadın olmak üzere 144 bin 803 kişi işe yerleştirildi. Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 oranında artış gösterdi. 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 67.1'i erkek yüzde 32.9' u kadın olmak üzere 1 milyon 273 bin 132 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirmede bir önceki yılın ocak-ekim dönemine kıyasla yüzde 28.4 artış görüldü. Ocak-ekim döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Satış Danışmanı, Turizm-Otelcilik Elemanı ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.