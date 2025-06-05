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        Haberler Bilgi Gündem Kayseri bayram namazı vakti 6 Haziran 2025: Kayseri'de Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?

        Kayseri bayram namazı vakti 6 Haziran 2025: Kayseri'de Kurban Bayramı namazı ne zaman?

        6 Haziran Cuma sabahı, Kurban Bayramı ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camilere akın edecek. Bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saatlerini duyurdu ve böylece Kayseri'de yaşayan vatandaşlar için de beklenen vakit belli oldu. Bayram namazını zamanında eda etmek isteyenler, namaz saatlerini yakından takip ediyor. Peki, Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2025 yılı Kurban Bayramı için Kayseri bayram namazı saati…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:47
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        6 Haziran Cuma günü milyonlarca vatandaş bayram namazı kılmak için camilere akın edecek. Bu kapsamda, Diyanet İşleri il il bayram namazı vakitlerini paylaştı ve böylece Kayseri bayram namazı saati de netleşti. Peki, Kayseri'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte, 2025 Kayseri bayram namazı saati...

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        KAYSERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ 2025

        Kayseri'de Kurban Bayramı namazı 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 05.47'de kılınacak.

        İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

        Diyanet İşleri'ne göre kesilen kurban şu şekilde değerlendirilmeli;

        "Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, 8/413)."

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