Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan E.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA'nın haberine göre; olayın ardından gözaltına alınan M.Ü.(19), M.A.Ü.(17), A.Ü.(46) ve A.B'nin(19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü. ve M.A.Ü. tutuklandı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.