Kayseri'de bıçaklı kavga: 4 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 17 Nisan 2026 - 00:49 Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Balveren Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.D, B.D, A.Y. ve İ.Y. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
