Kayseri'de "Asırlık Tarifler Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) program düzenlendi
Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlik, Kayseri'de yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla "Türk Mutfağı" konulu panelle başladı
Panelin açılışında konuşan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, zengin bir kültüre sahip Kayseri'nin yemek alanında da oldukça zengin değerlerinin olduğunu söyledi. Turizm fakültelerinde bu zenginliği geleceğe taşıma adına gayret gösterdiklerini, bu yıl gastronomi bölümüne öğrenci almayı hedeflediklerini belirten Altun, "Turizm fakültemizdeki akademisyenler ve öğrencilerin Kayseri'nin tanınmasında, coğrafi işaretli ürünlerinin sayısının daha da artmasında çok güzel çalışma ve sonuçlar ortaya koyacağından eminim" dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da gastronominin turizmin önemli parçalarından bir haline geldiğini dile getirdi. Kültepe bölgesinde yapılan kazılarda 4 bin yıl öncesine ait buluntularda Kayseri'nin zengin mutfağının izlerinin görüldüğünü anlatan Dursun, "Bu programlar biraz daha farkındalık oluşturmak için yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda bütün illerimizde yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Turizm Fakültesi Dekan Prof.Dr. Kenan Güllü ise bu etkinliklerin gastronomi ürünlerinin tanıtılması ve farkındalık oluşturulması anlamında değer kattığını kaydetti. Konuşmaların ardından panelistler alanlarıyla ilgili sunum yaptı. Yapılan yöresel yemekler katılımcılara ikram edildiği programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, İŞKUR İl Müdürü Ayşe AK ve öğrenciler katıldı.