Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği | Son dakika haberleri

        Kayseri'de "Asırlık Tarifler Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) program düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        2

        Etkinlik, Kayseri'de yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla "Türk Mutfağı" konulu panelle başladı

        3

        Panelin açılışında konuşan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, zengin bir kültüre sahip Kayseri'nin yemek alanında da oldukça zengin değerlerinin olduğunu söyledi. Turizm fakültelerinde bu zenginliği geleceğe taşıma adına gayret gösterdiklerini, bu yıl gastronomi bölümüne öğrenci almayı hedeflediklerini belirten Altun, "Turizm fakültemizdeki akademisyenler ve öğrencilerin Kayseri'nin tanınmasında, coğrafi işaretli ürünlerinin sayısının daha da artmasında çok güzel çalışma ve sonuçlar ortaya koyacağından eminim" dedi.

        4

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da gastronominin turizmin önemli parçalarından bir haline geldiğini dile getirdi. Kültepe bölgesinde yapılan kazılarda 4 bin yıl öncesine ait buluntularda Kayseri'nin zengin mutfağının izlerinin görüldüğünü anlatan Dursun, "Bu programlar biraz daha farkındalık oluşturmak için yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda bütün illerimizde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

        5

        Turizm Fakültesi Dekan Prof.Dr. Kenan Güllü ise bu etkinliklerin gastronomi ürünlerinin tanıtılması ve farkındalık oluşturulması anlamında değer kattığını kaydetti. Konuşmaların ardından panelistler alanlarıyla ilgili sunum yaptı. Yapılan yöresel yemekler katılımcılara ikram edildiği programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, İŞKUR İl Müdürü Ayşe AK ve öğrenciler katıldı.

        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi