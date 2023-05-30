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Habertürk Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen tiktok kullanıcısının B.Ç. isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır.

Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. "