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        13 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:10
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        13 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.B. (33), yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Mala zarar verme' ve 'Yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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