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        Pet shop yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralanmıştı: Ellerim, ayağım ve karnım yandı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can (28), "Dumanlar yoğunlaşmaya başlayınca, hayvanları çıkarmaya çalıştım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:30
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        Pet shop yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralanmıştı: Ellerim, ayağım ve karnım yandı
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can (28), "Dumanlar yoğunlaşmaya başlayınca, hayvanları çıkarmaya çalıştım. Birazını kurtardım. Ellerim, ayağım ve karnım yandı" dedi.

        Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi'ndeki pet shopta, 29 Ekim'de saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangında kuş ve balıklar öldü. Dükkanındaki hayvanları kurtarmak isterken ellerinden ve karın bölgesinden yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pet shop sahibi Mehmet Can, hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

        'DÜKKANDA SOBA YAKIYORDUK'

        Mehmet Can, "Burası bir pet shop olduğu ve içeride de canlı hayvan olduğu için doğal gaz ile ısınma imkanımız yoktu. Hayvanlar üşümesin diye dükkanda soba yakıyorduk. Sobayı yakıp, kapının önüne çıkmıştım. Arkadaşlarımla muhabbet ediyordum. İçerisi soğumasın diye kapıyı da kapadım. İçeriye baktığımda dumanları gördüm. Yangının sobadan çıktığını düşünüyorum. Dumanlar yoğunlaşmaya başlayınca, hayvanları çıkarmaya çalıştım. Birazını kurtardım. Hayvanları kurtarmaya çalışırken ben de yaralandım. Ellerim, ayağım ve karnım yandı. Sonra da ekipler geldi. Maddi zararımız var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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