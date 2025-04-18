Kayseri'de kendini eve kilitleyen silahlı kişi, polis ekiplerince ikna edildi

N.D'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'ta, bir kişinin havaya tüfekle ateş ettiği ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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