Kayseri'nin temiz enerji ilk yılını tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları, ilk yılını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 21 MW kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve 1.82 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) ile bir yıl içerisinde üretilen elektrik enerjisi sayesinde, Kayseri'deki raylı sistem hatları ile elektrikli otobüslerin yıllık enerji ihtiyacının tamamı karşılandı.

Bununla birlikte proje, sadece kendi tüketimini karşılamakla kalmayarak yaklaşık 10 milyon kWh ihtiyaç fazlası enerji üretimi gerçekleştirdi. Üretilen bu fazla enerji, ulusal şebekeye verilerek ekonomik kazanca dönüştürüldü.

Yenilenebilir enerji kullanımının en önemli çıktılarından biri de çevresel kazanımlar oldu. Proje sayesinde yılda yaklaşık 15 bin ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Bu değer, binlerce aracın trafikten çekilmesine eşdeğer bir çevresel fayda anlamına geliyor ve Kayseri’nin sürdürülebilir şehir vizyonuna güçlü bir katkı sunuyor.

Kayseri Ulaşım A.Ş., elde ettiği bu başarıyı bir adım ileri taşıyarak karbon piyasalarına dahil oldu. Temiz enerji üretimiyle sağlanan emisyon azaltımları, karbon kredisine dönüştürülerek ekonomik değer oluşturulmaya başlandı. Böylece kurum için yeni ve sürdürülebilir bir gelir kalemi oluşturuldu.

Rüzgâr Enerji Santrali’nde uygun meteorolojik koşulların etkisiyle 21 Mart 2026 tarihinde 499 bin 262 kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu değer, tesisin yüksek verimlilikle çalıştığını ortaya koyan ve üretim performansını en üst seviyeye taşıyan önemli bir gösterge olarak kayıtlara geçti. Proje, enerji maliyetlerini düşürmenin ötesine geçti ve elektrik satış gelirleri, karbon kredisi kazançları ile birlikte değerlendirildiğinde, yatırımın yaklaşık 4 yıl içerisinde kendini amorti etmesi öngörülüyor.