Bülent Uygun yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıları 3 puana taşıyan golü 9. dakikada Kravets kaydetti.
6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Umar'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
9. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah orta sahadan topu ceza sahasına kadar taşıdı. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanında topla buluşan Kravets'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
12. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golüne itiraz eden ve hakemle tartışan Çaykur Rizespor antrenörü Mehmet Göker Özdemir sarı kart gördü. İtirazını sürdüren Özdemir, 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.
34. dakikada ceza sahası içerisine kısa paslarla gelen Çaykur Rizesporlu oyuncu Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı Vetrih ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vetrih'in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
İlk yarı İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Kravets'in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası dışında buluşan Djedje'nin çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
64. dakikada Kravest'in ara pasında topla buluşan Ziya Alkurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziya Alkurt'un sert şutunu Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.
83. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası dışına kadar taşıdığı topa sert vuran Mensah'ın şutunu kaleci uzanarak çıkardı.
86. dakikada kafalardan seken topta araya giren Scepovic'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı, İstikbal Mobilya Kayserispor 1-0 kazandı.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı (Dk. 82 Abdennour),Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Ziya Alkurt (Dk. 86 Furkan Polat),Henrique (Dk. 26 Emre Demir),Kravets
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 58 Diomande),Attamah (Dk. 46 Scepovic),Vetrih, Samudio (Dk. 82 Atakan Akkaynak),Umar, Oğulcan Çağlayan
Gol: Dk. 9 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarıkartlar: Dk. 38 Vetrih, Dk. 68 Abarhoun, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor),Dk. 69 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 89 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)
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