Kayserispor: 1 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Cardoso'nun golüyle 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Uros Radakovic'in golleriyle kazanan Yiğidolar, puanını 4'e yükseltti. Sivasspor'da Uğur Çiftçi 74. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sivasspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17 ve 50. dakikalarda Uros Radakovic attı. Kayserispor'un tek golünü ise 14. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
SİVAS 10 KİŞİ KALDI, KAYSERİ'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Kayserispor'un 90+6. dakikada attığı gol, VAR sisteminde incelenerek ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Uğur Çiftçi, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 4'e yükseltti. Kayserispor da 0 puanda kaldı.