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Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçında Kayserispor, Antalyaspor'u ağırladı. Ev sahibi, 14'te Chery ve 74'te Umut Bulut'un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Antalyaspor'da Charles, 19 ve 40. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç oldu.
Kayserispor, sezona 3 puanla başlarken; Antalyaspor puanla tanışamadı.
KAYSERİSPOR: 2 - ANTALYASPOR: 0
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Erdem Bayık
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Sakıb Aytaç, Rotman, Mensah (Dk. 90 Atila Turan), Varela (Dk. 72 Hasan Hüseyin Acar), Deniz Türüç, Chery (Dk. 68 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut
ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Nazım Sangare, Charles, Vainqueur (Dk. 80 Osman Çelik), Celustka, Birkan Öksüz, Maicon (Dk. 76 Drole), Danilo (Dk. 58 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Doukara
GOLLER: Dk. 14 Chery, Dk. 74 Umut Bulut (Kayserispor)
KIRMIZI KART: Dk. 40 Charles (Antalyaspor)
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