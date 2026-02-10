Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan Djalovic açıklaması
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ligde düşme hattında yer alan takımın son durumuyla ilgili konuşan Açıkalın, teknik direktör Djalovic'in kulüpteki geleceğinin ise kısa süre içerisinde netlik kazanacağını ifade etti.
HT Spor'da yayınlanan 'Bakış Açısı' programına konuk olan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımın ligdeki kötü gidişatı ve teknik direktör Djalovic’in kulüpteki geleceği hakkında konuşan Açıkalın, taraftardan da sabır istedi.
Başkan Açıkalın, beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Seyircilerden yoğun bir talep var. Ancak maçın sıcağıyla herhangi bir aksiyon almak istemedik. Yönetim kurulumuz bu akşam toplanacak ve bir karar alacak” dedi.
Takımın son haftalardaki performansına da değinen Açıkalın, “Beşiktaş ve Kocaelispor maçlarında Kayserispor’un sahada pozitif anlamda görünen bir oyunu vardı. Ancak Başakşehir deplasmanında alınan sonuç bizi de oyunu da üzdü. Bu nedenle bazı değerlendirmeler oluşuyor. Bunları çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
"BU SÜREÇ KAYSERİSPOR'A YABANCI DEĞİL"
Sürecin zorluğuna dikkat çeken Kayserispor Başkanı, camianın bu tür dönemlere yabancı olmadığını vurgulayarak, “Bu zor bir süreç ama Kayserispor bu konuda tecrübeli. En doğru kararı taraftarımızla birlikte alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
DJALOVIC'İN GELECEĞİ NETLEŞİYOR
Teknik direktör Djalovic’in geleceğiyle ilgili soruya da yanıt veren Açıkalın, “Yönetim kurulumuz bu akşam toplanacak ve Djalovic ile ilgili kararını verecek. Oyunculara karışmam, bu teknik heyetimizin işidir” dedi.
Açıkalın, “Her ne kadar ‘futbol bu, sonuç alamıyoruz’ desek de bu durumdan herkes payına düşeni almalı. Başkan olarak ben de, hoca da, teknik ekip de, oyuncular da sorumluluğunu yerine getirmeli” şeklinde konuştu.
TARAFTARLARA MESAJ
Taraftara da özel bir mesaj gönderen Açıkalın, “Taraftarımız Kayserispor’a olan inancını kaybetmesin. Geçen sezon da benzer bir süreçten geçtik ve taraftarımız sayesinde bu işin içinden çıktık. Yine atlatacağımıza inanıyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.