Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan Djalovic açıklaması

HT Spor'da yayınlanan 'Bakış Açısı' programına konuk olan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımın ligdeki kötü gidişatı ve teknik direktör Djalovic’in kulüpteki geleceği hakkında konuşan Açıkalın, taraftardan da sabır istedi.

📺 Bakış Açısı



🎙️ Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Djalovic için yönetim kurulumuz bu akşam toplanıp bir karar alacak. Ben oyunculara karışamam o teknik heyetimizin işi.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/yYo3J4DSgb — HT Spor (@HTSpor) February 10, 2026

Başkan Açıkalın, beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Seyircilerden yoğun bir talep var. Ancak maçın sıcağıyla herhangi bir aksiyon almak istemedik. Yönetim kurulumuz bu akşam toplanacak ve bir karar alacak” dedi.

Takımın son haftalardaki performansına da değinen Açıkalın, “Beşiktaş ve Kocaelispor maçlarında Kayserispor’un sahada pozitif anlamda görünen bir oyunu vardı. Ancak Başakşehir deplasmanında alınan sonuç bizi de oyunu da üzdü. Bu nedenle bazı değerlendirmeler oluşuyor. Bunları çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

"BU SÜREÇ KAYSERİSPOR'A YABANCI DEĞİL"

Sürecin zorluğuna dikkat çeken Kayserispor Başkanı, camianın bu tür dönemlere yabancı olmadığını vurgulayarak, “Bu zor bir süreç ama Kayserispor bu konuda tecrübeli. En doğru kararı taraftarımızla birlikte alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.