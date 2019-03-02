Beşiktaş, Kayseri deplasmanında

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NECİP CEZALI, KAGAWA VE GÖKHAN SAKAT

Sarı kart cezalısı Necip Uysal, karşılaşmada kadroda yer alamayacak. Necip Uysal, Fenerbahçe ile oynanan derbide yedekler arasında olmasına rağmen rakip oyuncuyla yaşadığı gerginlik nedeniyle sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Öte yandan Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül, Kayseri kafilesinde yer almadı.