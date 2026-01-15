Habertürk
        Kayserispor'da ayrılık açıklandı

        Kayserispor'da ayrılık açıklandı

        Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Yaw Ackah ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        15.01.2026 - 19:14
        Kayserispor'da ayrılık açıklandı!
        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da 26 yaşındaki oyuncu Yaw Ackah ile yollar ayrıldı.

        İç Anadolu ekibi 26 yaşındaki Ganalı ön liberoya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Sarı-kırmızlı kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah’ın transferi konusunda Kiryat Shmona kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

        Kayseri'de erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

        KAYSERİ'de F.Z. (34) isimli kadın, evinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı S.C.'yi (20) bıçakla öldürdü.

