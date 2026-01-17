Habertürk
        Kayserispor'da dört imza birden!

        Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözüme kavuşturmasının ardından Jatel Katongo, Sam Mather, Semih Güler ve Görkem Sağlam ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:59
        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 4 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

        M.UNITED VE M.CITY'DEN İKİ TRANSFER!

        Kayserispor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United‘dan Sam Matter’i renklerine bağladı. Daha önce anlaşmaya varılan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kayserispor, transferin resmiyet kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Sam Mather ile Kulübümüz arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bir başka Premier Lig temsilcisi Manchester City'den Jadel Katongo ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun Kayserispor’a katılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, Katongo’nun dinamizmi ve potansiyeliyle takıma önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Transfer tahtasının açılmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kayserispor, Jadel Katongo'nun ligin ikinci yarısında takıma ivme kazandırması bekleniyor.

        STOPERE SEMİH GÜLER, ORTA SAHAYA GÖRKEM SAĞLAM

        Savunma hattına da takviye yapan takım, Gaziantep FK forması giyen stoper Semih Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten Semih ile ilgili yapılan açıklamada tecrübeli savunmacı ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Semih Güler’in 2,5 yıllık imzayı attığını duyurdu. 32 yaşındaki defans oyuncusu, Kayserispor forması altında başarılı olmak için çabalayacağını ifade etti.

        Kayserispor son olarak ise Hatayspor forması giyen orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

