Kayserispor, Almanya Bundesliga ekibi Freiburg ile bugün iki kez karşılaştı.

DHA'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 75 dakika süren ilk maçı 3-0 kaybederken, ikinci maçta da Alman rakibine 9-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar bu konu ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Takımımız bugün Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg ile 75 dakika süre üzerinden oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetmiş, maçtan sonra tamamı genç ve altyapı oyuncularımızdan oluşan takım ise 60 dakika süreli maçta 9-1 yenilmişlerdir. Dünü çok yorucu çift idmanla geçirip bugün uzun bir otobüs yolculuğu ile maçlara çıkan oyuncularımızın aldıkları sonuçlar tabii ki bizleri tatmin etmemiştir.

Ancak, takımı oluşturmaya çalışırken, eksiklerin önceden tesbiti amacına yönelik bu hazırlık maçlarının sonuçlarına gerekenden fazla önem vermek de abartı olacaktır. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Ligler başladığında çok iyi bir takıma sahip olduklarını görecekler."