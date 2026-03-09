Canlı
        Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki! - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki!

        Kayserispor Kulübü'nden Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor - Trabzonspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Giriş: 09.03.2026 - 23:38
        Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki!

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor Kulübü olarak son haftalarda takımları aleyhine verilen hakem kararlarının endişe ve öfkeyle takip edildiği bildirildi.

        Maçın hakeminin, verdiği ve vermediği kararlarla tartışıldığı belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki bu akşam oynanan karşılaşmada da emeklerimizin bir kez daha yok sayıldığı bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın verdiği ve vermediği kararlar, sahada mücadele eden futbolcularımızın alın terini hiçe saymıştır." denildi.

        Aleyhlerine verilen hakem kararlarının mağduriyete dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Futbolun adaletine gölge düşüren bu hatalar artık 'insani hata' sınırlarını aşmış, sistematik bir mağduriyete dönüşmüştür. Özellikle VAR hakemi Özgür Yankaya'nın geçmişte orta hakem olarak görev yaptığı bir karşılaşmada açık ofsayt olan bir golü geçerli sayarak ciddi bir hataya imza attığı kamuoyunun hafızasındadır. Bugün VAR koltuğunda oturmasına rağmen benzer tartışmalı kararların yeniden yaşanması Türk futbolunun hakem sistemine olan güvenini daha da sarsmaktadır. Kayserispor sahada mücadele ederek kazanmaya çalışan, emeğiyle ayakta duran bir kulüptür. Ancak haftalardır yaşanan hakem hataları artık sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Bir kulübün emeğinin bu kadar kolay yok sayılması kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu bu yaşananlarla ilgili derhal harekete geçmeye davet ediyoruz. Hakem hatalarının sürekli olarak aynı kulübün aleyhine sonuç doğurması tesadüf olarak açıklanamaz. Kayserispor'un emeğini, alın terini ve hakkını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün hakkını her platformda savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

