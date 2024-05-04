Kayserispor-Fatih Karagümrük: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Kayserispor'un gollerini 3. dakikada Carlos Mane ile 64. dakikada Aylton Boa Morte kaydetti.
Karagümrük'ün golleri ise 51. dakikada Sofiane Feghouli ile 60. dakikada Markao'dan geldi.
Konuk ekipte Feghouli, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kayserispor bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, maç fazlasıyla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Karagümrük ise puanını 37 yaptı.