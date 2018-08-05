Kayserispor - Gençlerbirliği maçında futbolcular birbirine girdi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon küme düşen ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği'yle hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısının sonlarında ortam bir anda gerildi ve iki takım futbolcuları birbirine girdi