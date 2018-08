Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 2. Haftasında deplasmanda karşılaşacakları Bursaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

"KAZANARAK BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ"



Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçını değerlendirdi. Lige kazanarak başlamanın önemli olduğunu kaydeden Sağlam, “Sezona Antalyaspor maçıyla beraber başladık. Bu karşılaşmayı kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde ligin ilk karşılaşmasını oynamak bizim için önemliydi. Kazanarak başlamak önemliydi. Maçı kazanırken ortaya tempolu ve iyi bir futbol koymak, oyunun hakimi olmak ve oynadığımız futbolla taraftarlarımıza gelecek adına umut verebilmek bizim için önemliydi. Allah’a şükürler olsun ki istediğimiz birçok şeyi karşılaşmada yaptık. Sonucunda da haklı bir galibiyet aldık. Sezona kazanarak başlamak bizim için çok önemliydi. Bunu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILACAĞIZ"

Ligde geleceğe umutla bakabilmek için oynayacakları Bursaspor maçını iyi geçmeleri gerektiğini kaydeden Teknik Adam Ertuğrul Sağlam, “ Kazandığımız bu karşılaşmada aldığımız 3 puanı daha keyifli hale getirmek ve geleceğe daha umutlu bakabilmek açısından Bursaspor karşılaşmasını da iyi geçmek zorundayız. Bursaspor iyi bir takım. Her ne kadar geçen hafta Fenerbahçe’ye yenilmiş olsalar da onlarda kendi taraftarları önünde oynayacağı ilk karşılaşmayı kazanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla 2 tane maçın sonucunu isteyen, iyi oynamak isteyen, kazanma adına her şeyi sahaya koyacak takımın karşılaşmasının güzel ve keyifli geçeceğine inanıyorum. İnşallah bu karşılaşmadan bizi mutlu edecek, gelecek adına camianın ve taraftarın moralini yukarı çıkaracak oyun ve sonuçla dönersek sezonun bundan sonraki bölümü bizim için daha keyifli geçecektir.

O yüzden Bursaspor karşılaşmasını çok önemsiyoruz. Oyuncularımız Antalyaspor karşısında ortaya koydukları mücadelenin daha üstüne çıkacaklar. Oyun kalitesini daha da artıracaklar ve doğru yaptığımız işleri daha mükemmele ulaştırma adına sorumluluk alacaklar. Antalyaspor maçında hatalarımızda vardı. Onu da her geçen gün azaltacağız ve Bursaspor maçında bu hataları daha az yapacağız. İnşallah güzel bir karşılaşma oynayıp, oradan güzel bir sonuçla ayrılacağız” şeklinde konuştu.

