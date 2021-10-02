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Kayserispor - Trabzonspor CANLI YAYIN

Kayserispor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Son 2 haftada aldığı beraberliklerle zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen Kayserispor'a konuk oluyor

Kayserispor - Trabzonspor CANLI YAYIN

STAT: Kadir Has
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius
YEDEKLER: Erce, Berat, Yusuf, A. Ömür, Trondsen, Djaniny, Denswil, Yunus, Murat Cem, Serkan
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde son antrenmanını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

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