Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Süper Lig ekibi Kayserispor, Norveçli teknik direktör Erling Moe ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 24.02.2026 - 13:45 Güncelleme:
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile anlaşma yaptı.
56 yaşındaki teknik adamın bu hafta içinde Kayseri’ye geleceği öğrenildi.
Türkiye’de daha önce Beşiktaş’ta görev yapan Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını üstlenen Norveçli antrenörün, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor.
