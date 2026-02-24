Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

        Süper Lig ekibi Kayserispor, Norveçli teknik direktör Erling Moe ile anlaşmaya vardı.

        Giriş: 24.02.2026 - 13:45
