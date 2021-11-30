"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMADIM"

Hadise basına yansıyan haberlerin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu: Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim.

