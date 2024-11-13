Kazaya davetiye! Motosiklete 5 kişi bindiler Adana'da bir motosiklette, çocuklardan biri pedala basarak, diğer ikisi ise anne ve babalarının kucağında olan 5 kişilik aile yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL