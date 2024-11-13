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        Kazaya davetiye! Motosiklete 5 kişi bindiler

        Adana'da bir motosiklette, çocuklardan biri pedala basarak, diğer ikisi ise anne ve babalarının kucağında olan 5 kişilik aile yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:36
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        Motosiklette aile boyu yolculuk
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        Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Çukurova Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı.

        Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise pedala basıp annesine sarılarak dengede durabildiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü.

        Caddede bir süre ilerleyip daha sonra kaybolan aile, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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        #adana
        #motosiklet
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