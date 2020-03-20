Kazılara 37 milyon TL

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde deyim yerindeyse toprağı sıksak bir medeniyete ait kalıntılar fışkırıyor.
Hal böyle olunca kazı çalışmaları bitmek bilmiyor.
2019'da Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu onaylı 378 kazı yapıldı. Büyük çoğunluğu Türk heyetleri tarafından yürütülen kazıların yanı sıra yüzey araştırmaları da gerçekleştirildi.
KAZILAR
Türk Kazıları: 124
Yabancı Kazılar: 32
Müze Kazıları: 44
Kurtarma Kazıları: 140
Kamu Yatırım Alanları Kurtarma Kazıları: 33
Su Altı Kazıları: 5
TOPLAM: 378
YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Türk Yüzey Araştırması: 126
Yabancı Yüzey Araştırması: 5
Su Altı Yüzey Araştırması: 5
Temizlik Çalışması: 20
TOPLAM: 156
KAZILARA AKTARILAN ÖDENEKLER
Türk Kazıları: 26.168.531 TL
Kurtarma Kazıları: 2.431.038 TL
Sondaj - Temizlik Kurul Kazıları: 150.000 TL
Müze Kazıları: 3.598.761
Baraj Bölgesi Çalışmaları: 4.570.000 TL
Su Altı Kazıları: 341.938 TL
TOPLAM: 37.260.268 TL
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