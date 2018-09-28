Kaşıbeyaz Florya
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Kebap zinciri konkordato istedi

Ayakkabı ve inşaat firmaları ile gündeme gelen konkordato başvurularına bir yenisi eklendi. Kebap zinciri Kaşıbeyaz, Bakırköy Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato istedi. Temeli 45 yıl kadar önce atılan markanın 5 restoranı bulunuyor.

28.09.2018 - 08:50 | Güncelleme:

Son günlerde özellikle ayakkabı ve inşaat firmaları ile gündeme gelen konkordato başvurularına bir yenisi eklendi. Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz, Bakırköy Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato istedi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul'da 45 yıl önce temeli atılan Kaşıbeyaz Turizm İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret AŞ ile şirketin sahipleri Ahmet Kaşıbeyaz ve Mehmet Murat Kaşıbeyaz için konkordato talep edildi. Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesine önceki gün yapılan başvuru dilekçesi ile birlikte, sunulan iyileştirme projesi ile şirket için konkordato talep edildi.

5 RESTORANI VAR

Dava başvuru dilekçesinde, şirketin mali darboğaza girmesine gerekçe olarak, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler gerekçe gösterildi.

Kaşıbeyaz'ın biri Ankara'da 4'ü İstanbul'da olmak üzere 5 restoranı var. Ünlü markanın temeli 45 yıl kadar önce, Ahmet Kaşıbeyaz tarafından İstanbul Aksaray'da açılan küçük restoran ile atılmıştı. Markanın bilinirliği ise, 1986'da Florya'da açılan restoran ile arttı.

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Yorumlar 8
  • Misafir 23 saniye önce
    Bu nasıl beceriyorlar bilmiyorum ya sonuçta çekle senetle işin yok peşin para alıyorsun yaptığın şeyin maliyeti belli nasıl zarar edebilirsin bide üstüne üstlük fiyatların da çok pahalı bu işlerde başka iş var bence başka yere yatırımlarından dolayı darboğaza düşüyorlar sonrada konkordatoyla kurtulmaya çalışıyorlar bende makro marketin tedarikçisiydim biz konkordato onandığı herkes gibi alacağımızın yüzde 40 ından vazgeçtik bence bunlarda da bu tarz bişey var.
  • Misafir 5 dakika önce
    Lüks restoran diye yıllarca yüksek karla iş yaptılar. 1 liralık ürünü 5’e bile değil 10’a sattılar.
  • Misafir 6 dakika önce
    hiç şaşırmıyorum artık
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