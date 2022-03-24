Keçiboynuzu özü faydaları 0:00 / 0:00

Doğanın insanlara sunduğu ve şifa niyetine kullanılan besinlerden biri keçiboynuzu özüdür. Keçiboynuzu özü faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da televizyon ekranlarında sıkça dile getirildiği için son dönemlerde daha fazla popülerlik kazanmaya başlamıştır. Kalsiyum ve çinko içerikleri ile kemik sağlığına iyi gelen keçiboynuzu özü aynı zamanda potasyum ve fosfor içeriği ile zihinsel gelişime de katkı sunar. Bunun yanı sıra enerji verici özelliği de bulunur. Sizler için hazırladığımız yazımızda keçiboynuzu özü neye iyi gelir? sorusunun tüm cevaplarını bir araya getirdik.

Keçiboynuzu Özü Faydaları

Keçiboynuzu özü içerisinde kalsiyum oranı süte göre % 300 daha fazladır. Bu yüzden gelişme çağındaki çocukların tüketimi önerilir.

Akciğeri temizleyici bir özelliği bulunmaktadır.

Solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelir. Bronşit ve nefes darlığına iyi gelir. Göğsü yumuşatıcı etkisi bulunur.

Keçiboynuzu özünün kansızlığa da olumlu etkileri vardır. Anemi hastası olan kişiler tüketmelidir.

Keçiboynuzu özünün içeriğinde potasyum ve fosfor içerikleri yoğun olarak bulunur. Hafızanın güçlenmesini sağlar.

Çinko içeriği ile bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Tırnak, saç ve cilt sağlığına iyi gelir.

Diş ve diş eti sağlığı için önemli bir gücü vardır.

Lif oranı yüksek olan keçiboynuzu özü bağırsakların daha hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar.

Sigara içen kişiler tarafından kullanıldığında sigaranın yarattığı etkileri azalttığı bilinmektedir.

Keçiboynuzu Özü Zararları

Keçiboynuzu özünün tüketimi ile ilgili uzmanlar tarafından yan etkileri hakkında açıklama bulunmaz. Ancak keçiboynuzu tüketiminde aşırıya kaçılması farklı yan etkiler meydana gelebilir. İşte keçiboynuzu özünün tüketiminden kaynaklı zararları:

Keçiboynuzu özü içerisinde şeker oranı çok yüksektir. Bu yüzden enerji verir. Ancak fazla tüketildiği takdirde baş dönmesine yol açar.

Keçiboynuzu özü bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur. Fazla tüketildiğinde ise bağırsaklar hızlı çalışacağı için ishal problemi yaşanabilir.

Cilt sağlığı için faydalı olsa da fazla tüketimi sivilce oluşumuna yol açabilir.

Keçiboynuzu Özü Bebeklere Verilir Mi?

Keçiboynuzu özünün içeriğindeki kalsiyum oranı bebeklerin gelişim dönemlerini destekler. Bu yüzden bebeklerin 6. Ayından itibaren ek gıdalarına keçiboynuzu özünün eklenmesi tavsiye edilir. Ancak burada da tüketim miktarına iyi gelir.

Keçiboynuzu Özü Mideye İyi Gelir Mi?

Keçiboynuzu özünün insan sağlığına sunduğu en önemli katkılardan biri de midedir. Mide problemleri gün içerisinde meydana gelen mide problemlerini azaltır. Bu da hayat kalitesini yükseltir. Lif oranı ve çinko içeriği ile iç organları temizler, sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bu yüzden keçiboynuzu özü mide için çok sağlıklıdır.

Keçiboynuzu Özü Cinsellik

Çiftler, cinsel hayatlarını daha sağlıklı bir hale getirmek için doğal yollara başvurmak ister. Bunlardan biri de keçiboynuzu özüdür. Keçiboynuzu özü özellikle erkelerde iktidarsızlığa iyi gelir. Kadınlarda ve erkeklerde ise cinsel isteği arttırır. Afrodizyak özelliği bulunmasa da enerji verici özelliği ile daha kaliteli bir cinsel hayat için kişilerin günde iki yemek kaşığı keçiboynuzu özünü direkt olarak ya da içeceklerine katarak tüketmesi önerilir.