Keçiörengücü: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü ile Boluspor, 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü'nde Mamaly Dembele, 25. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Başkent ekibi ile Boluspor, haftayı 5 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Başkent ekibi 18. dakikada Halil Can Ayan'la öne geçerken, Boluspor ise 39. dakikada Khouma Babacar'la eşitliği sağladı.
Keçiörengücü'nde forma giyen Malaly Dembele, 25. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü ile Boluspor, puanını 5'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent ekibi, Adanaspor'a konuk olacak. Boluspor, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.