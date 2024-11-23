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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Keçiörengücü: 4 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü: 4 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Başkent temsilcisi rakibini 4-0 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 15:50 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:50
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        Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Ali Dere, Eduard Rroca, Oğuzhan Ayaydın ve Mame Diouf kaydetti.

        Bu sonucun ardından Keçiörengücü 5 maç sonra kazandı ve 18 puana yükseldi. Manisa FK ise 17 puanda kaldı.

        Ligin 14. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Amedspor deplasmanında sahne alacak.

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