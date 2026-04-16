Kefrum Kalesi, doğa tutkunlarını ağırlıyor
Diyarbakır'da devasa kaya blokları üzerine kurulu 5 bin yıllık Kefrum Kalesi, ihtişamıyla hayran bırakıyor
Giriş: 16 Nisan 2026 - 14:23
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde devasa kaya blokları üzerine kurulu 5 bin yıllık Kefrum Kalesi, sarp coğrafyası ve tarihi dokusuyla doğaseverlerin yeni rotası oldu.
Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Kefrum bölgesine, doğa yürüyüşü ve tırmanış grupları tarafından ziyaret gerçekleştiriliyor.
Uzaktan bakıldığında sarp kayalık yapısıyla doğal bir hisarı andıran kale, zorlu bir tırmanışın ardından ulaşılan zirvesiyle ziyaretçilerine kapılarını açıyor.
Heybetli kaya yapısı ve barındırdığı tarihi izlerle dikkat çeken Kefrum Kalesi, son dönemde bölgedeki eko-turizm ve doğa sporları için önemli bir nokta haline gelmeye devam ediyor.
