2001-2002 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Kemal Derviş 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ancak Kemal Derviş'in neden vefat ettiği ise henüz açıklanmadı. Peki, Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte Kemal Derviş'in hayatı...