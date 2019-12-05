Günümüzde kanser hastalığının artması nedeniyle oldukça karşımıza çıkan bir tedavi yöntemidir. Fakat kemoterapi hakkında bilinenler pek doğru olmamaktadır. Kemoterapiyi kelime anlamı ile açıklamak gerekirse; kanser nedeniyle vücudumuzda kontrolsüz olarak yayılan ve sağlığımızı olumsuz yönde çok fazla etkileyen zararlı hücreleri tedavi etmek amacıyla kullanılan kimyasal ilaç türlerine verilen bir addır.

Bu ilaçların kullanımı; kanserin türüne, boyutuna ve kişiye göre değişiklik göstermektedir. Doktor kontrolünden sonra kanserin durumuna göre kemoterapiye başlanmaktadır.

Kemoterapi ilaçlarının kullanılmasının başlıca sebepleri;

Kanserli hücreleri yok etmek,

Hasta olan hücrelerin daha fazla yayılmasını engellemek,

Hastalığın kişi üzerinde yaptığı etkileri azaltmaktır.

Kemoterapi başlı başına kanseri tedavi etmek için başlı başına etkili yöntem değildir. Kişinin bu hastalığı yenmeyi istemesi ve morali; olumlu yanıt alabilme de etkili yöntemlerden biridir. İlk aşamada eğer kanserin bulunduğu kısma cerrahi müdahale yapılabiliyorsa, öncelikle bu kısım temizlenir ve radyoterapi uygulaması yapılır. Sonrasında kanserin yeniden başlamaması için ek olarak kemoterapi uygulamasına başlanmaktadır.

Kanser hastalığı; vücudumuzda bulunan sağlıklı hücrelerin normal düzeninden çıkarak, hızla büyümesi, çoğalması ve işlevlerini yerine getirememesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda vücudumuzun sistemi çok olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Kemoterapi ilaçları vücudumuzda antikanser etkisi yaratarak, kanserli hücrelerin yayılmasını engellenmektedir. Kemoterapi ilaçlarının kişilere etkileri çok olumsuz olabilmektedir. Bu durumlar;

Kemoterapi Sonrası Görülen Olumsuzluklar Nelerdir?

Saç dökülmeleri,

Tırnak yapılarında bozukluk,

Trombosit sayısında azalmalar,

Halsizlik,

Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

Kusma ve mide bulantısı,

Ciltte hassasiyet,

Hormonal bozukluklar,

Psikolojik bozukluklar meydana gelmektedir. Oluşan bu etkiler tedavi sonlandığında da düzelmekte, kalıcı olmamaktadır.

Kemoterapötik ilaçlar hastalara; damar yoluyla, ağız yoluyla ve enjeksiyon yoluyla uygulanabilmektedir