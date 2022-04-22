Kenan Doğulu, Sonsuza Dek – Forevermore’ şarkısını ilk kez 23 Nisan’da Antalya’da, bünyesinde tema park, otel ve alışveriş merkezi bulunan The Land Of Legends’ın düzenlediği büyük 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Beşiktaş Çocuk Korosu ile birlikte seslendirmeye hazırlanıyor. Kenan Doğulu 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında vereceği konserde dünyanın en büyük çocuk şarkısı korosu ile birlikte bir rekor denemesine de imza atacak.
Kenan Doğulu’nun The Land Of Legends için 23 Nisan’a özel bestelediği; sözleri, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan yeni çocuk şarkısı, “Sonsuza Dek-Forevermore” bugün tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşuyor.
Şarkının sözlerinin çocukların dili ile yazılmış olması dikkat çekiyor. Çocukların söylediklerinin ciddiye alınması gerektiği mesajının altını çizen parçanın seslendirmesinde Beşiktaş Çocuk Korosu da Kenan Doğulu’ya eşlik ediyor.
SONSUZA DEK – FOREVERMORE
Çocuklarız yarınlarız umutlarız çicekleriz
Geleceğiz
Çocuklarız hayallerimiz rengarenk ışıklarız
Yıldızlarız
Huzurlu mutlu insan
Barış dolu bir dünya hayal değil
Doğayla uyum içinde
Her canlıyı sevince tamam işte
Tamam işte
We are the kids
We’ll sing and dance together
We’ll rise up high overjoyed
We are the kids
We are the sun and moonlight
We’ll shine again forevermore
A peaceful Mother Earth
Happy people run the world
Let’s sort it out
A peaceful Mother Earth
Happy people run the world
Let’s dance it out
Biz yarınlarız
Biz umutlarız
Ata’m senin yolundayız
Sonsuza dek
Çocuklarız
Umutlarız
Çocuklarız
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