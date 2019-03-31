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Partisinin aday belirleme sürecinde titizlikle hareket edildiğini ve adayların da toplumun her kesimine temas ettiğini vurgulayan Sofuoğlu, "İnanıyorum ki bugün sandıktan çıkan sonuç; bu çalışmaların, bu emeklerin karşılığını verecektir. Bizler üzerimize düşeni yaptık, inşallah vatandaşlar da oylarını kullanarak kendi üzerlerine düşeni yapacaktır. İnanıyorum ki buradan çıkan sonuçlar ülkemize de hayırlı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.