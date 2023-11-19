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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kenan Yıldız: Montella'ya teşekkür ediyorum - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız: Montella'ya teşekkür ediyorum

        A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 01:40 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:40
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        Kenan Yıldız: Montella'ya teşekkür ediyorum
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        A Milli Takım'ın file bekçilerinden Kenan Yıldız, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

        Kenan Yıldız yaptığı açıklamada, "Federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Gol atarak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendikleri için. Umarım böyle devam ederim" dedi.

        Montella ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Montella motivasyon konusunda çok iyi. Karakter olarak da çok iyi bir insan. Maçtan önce, "Kafana takma, kendi futbolunu oyna, çok iyisin, rahat oyna" dedi" şeklinde konuştu.

        Kenan Yıldız ayrıca, "Ne kadar çok oynayabilirsem oynamak istiyorum hem kulübüm hem de burası için" ifadelerini kullandı.

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