"BENİM DE KÖTÜ GÜNLERİM OLUYOR"

Amerikalı model Kendall Jenner, geçtiğimiz gün Twitter'dan bir takipçisinin "Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim" mesajına kayıtsız kalmamıştı.

25 yaşındaki model, "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım ama bilmenizi isterim ki; benim de kötü günlerim oluyor" diye yazmıştı.

Kendall Jenner, takipçilerine, "Olduğunuz gibi güzelsiniz. Her zaman her şey göründüğü kadar güzel olmayabilir" diye seslenmişti.