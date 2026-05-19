Kendall Jenner ile Jacob Elordi aşkı kanıtlandı
Haklarında bir süredir ilişki söylentileri yayılan Kendall Jenner ile Jacob Elordi ikilisi, önce plajda baş başa, ardından otomobilde yüzlerini gizlerken görüntülendi
Bir süredir haklarında aşk dedikodusu olan süper model Kendall Jenner ve oyuncu Jacob Elordi, geçen hafta sonu Hawaii'de plajda baş başa bir gün geçirirken görüntülendi.
Plajda oturan ikili, tamamen birbirlerine odaklanmış halde objektife yansıdı. Çift, sessiz tropikal ortamın tadını çıkarırken etrafta başka kimse yok gibiydi.
Bu görüntü, Jenner ve Elordi'nin birlikte olduklarına dair söylentileri kanıtlar nitelikteydi.
Çiftin birlikte olduklarına dair haberler ilk olarak geçen ay Coachella'da yayılmaya başlamıştı. İkilinin Justin Bieber'ın Coachella konseri sonrası partisinde yakınlaştığı konuşulmuştu.
Kendall Jenner ve Jacob Elordi ikilisi, plaj romantizminin ardından dün de Los Angeles'ta bir partide eğlendikten sonra parti mekanından otomobille ayrılırken görüntülendi. Onlara Kendall Jenner'ın kız kardeşi Kylie Jenner ile oyuncu sevgilisi Timothee Chalamet de eşlik etti.
Elordi sürücü koltuğunda, Jenner ise ön koltukta oturuyordu. Kylie Jenner ve Timothee Chalamet çifti de yakın arkadaşları Renell Medrano ile arka koltukta kahkahalar atarken görüldü.
Ön koltuklardaki Kendall Jenner ve Jacob Elordi görüntülendiklerini fark edince yüzlerini gizledi.
People dergisi, 30 yaşındaki Kendall Jenner ile 28 yaşındaki Jacob Elordi'nin son birkaç aydır birlikte olduklarını ve birbirlerini tanıdıklarını, kaynaklarına dayanarak aktardı.