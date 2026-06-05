Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar: Gerçek fark edildiğinde her şey için çok geçti

BİR JEOLOG ŞÜPHELENDİ

Herkes heyecan içindeyken bir kişi gördüklerinden rahatsız oldu. Jeolog Clarence King, bölgede bulunan taşların dağılımını incelediğinde bazı şeylerin mantıklı görünmediğini fark etti. Farklı türdeki değerli taşların aynı alanda bu şekilde bulunması ona göre oldukça sıra dışıydı. Üstelik bazı taşlar sanki yakın zamanda bırakılmış gibi yüzeye çok yakın noktalarda duruyordu.

ARAŞTIRMALAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

King ve ekibi araştırmalarını derinleştirdikçe şüpheleri arttı. İncelemeler sırasında bazı taşların doğal bir yatakta bulunması beklenmeyecek konumlarda yer aldığı görüldü. Bulgular bir araya getirildiğinde ortaya tek bir açıklama çıkıyordu: Değerli taşlar doğal yollarla oluşmuş bir yatağın parçası değildi. Birileri onları sonradan bölgeye yerleştirmişti.

Fotoğraf: Jeolog Clarence King. Kaynak: Wikimedia/Kamu malı