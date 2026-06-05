Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar: Gerçek fark edildiğinde her şey için çok geçti
İki maden arayıcısı, satın aldıkları elmas ve değerli taşları araziye dağıtarak dönemin en zengin yatırımcılarını milyonlarca dolarlık bir servet bulduklarına inandırdı. Gerçek, bir jeoloğun şüpheleri sayesinde ortaya çıktı.
BÜYÜK BİR MADEN YATAĞI BULUNDU İDDİASI HIZLA YAYILDI
1872 yılında Amerika'da ortaya çıkan bir keşif haberi, ülkenin en zengin yatırımcılarını harekete geçirdi. Philip Arnold ve John Slack adlı iki maden arayıcısı, Batı Amerika'nın ücra bir bölgesinde büyük bir elmas yatağı bulduklarını iddia ediyordu. Haber kısa sürede yayıldı ve birçok kişi bu keşfin Amerika tarihindeki en büyük değerli taş buluşlarından biri olabileceğini düşünmeye başladı.
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BÖLGENİN GİZLİ TUTULMASI HERKESİ DAHA DA HEYECANLANDIRDI
Arnold ve Slack, maden sahasının yerini büyük bir sır olarak saklıyordu. Bölgeyi görmek isteyen yatırımcılar uzun yolculuklara çıkarılıyor, yönlerini kaybetmeleri için farklı güzergâhlardan geçiriliyordu. Böylece kimse arazinin tam konumunu öğrenemiyordu. Bu gizem, yatırımcıların şüphelenmesine değil, aksine keşfin değerine daha fazla inanmasına yol açtı.
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TOPRAK DEĞERLİ TAŞLARLA DOLUYDU
Bölgeye giden kişiler şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Arazide elmaslar, yakutlar ve safirler bulunuyordu. Bazı ziyaretçiler kısa süre içinde kendi elleriyle değerli taşlar topladıklarını anlattı. Görünüşe göre toprak, mücevherlerle doluydu. Bu manzara, madenin gerçek olduğuna dair inancı daha da güçlendirdi.
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TAŞLAR ASLINDA GERÇEKTİ
Arazide bulunan taşlar sahte değildi; dolandırıcılığı bu kadar etkili yapan da buydu. Arnold ve Slack, çeşitli kaynaklardan elmas, yakut ve safir satın almıştı. Daha sonra bu taşları gizlice araziye dağıttılar. Taşlar, düşük bir kaliteye sahipti ancak yatırımcıların yerde gerçekten değerli taşlar bulması, madenin gerçek olduğuna inanmaları için yeterli oldu.
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BÜYÜK YATIRIM DALGASI BAŞLADI
Keşif haberi büyüdükçe projeye ciddi paralar akmaya başladı. Dönemin tanınmış iş insanları ve uzmanları da sürece dahil oldu. Yapılan incelemelerin ardından birçok kişi arazinin büyük bir servet barındırdığına ikna oldu. Madenin işletilmesi için şirketleşme planları yapılırken yatırımcılar milyonlarca dolarlık bir fırsat yakaladıklarını düşünüyordu.
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BİR JEOLOG ŞÜPHELENDİ
Herkes heyecan içindeyken bir kişi gördüklerinden rahatsız oldu. Jeolog Clarence King, bölgede bulunan taşların dağılımını incelediğinde bazı şeylerin mantıklı görünmediğini fark etti. Farklı türdeki değerli taşların aynı alanda bu şekilde bulunması ona göre oldukça sıra dışıydı. Üstelik bazı taşlar sanki yakın zamanda bırakılmış gibi yüzeye çok yakın noktalarda duruyordu.
ARAŞTIRMALAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
King ve ekibi araştırmalarını derinleştirdikçe şüpheleri arttı. İncelemeler sırasında bazı taşların doğal bir yatakta bulunması beklenmeyecek konumlarda yer aldığı görüldü. Bulgular bir araya getirildiğinde ortaya tek bir açıklama çıkıyordu: Değerli taşlar doğal yollarla oluşmuş bir yatağın parçası değildi. Birileri onları sonradan bölgeye yerleştirmişti.
Fotoğraf: Jeolog Clarence King. Kaynak: Wikimedia/Kamu malı
YÜZYILIN EN BÜYÜK SAHTEKARLIĞI
Araştırmanın sonunda büyük sır çözüldü. Philip Arnold ve John Slack'in keşfettiğini iddia ettiği elmas yatağı gerçekte hiç var olmamıştı. İkili, satın aldıkları elmas, yakut ve safirleri araziye dağıtarak sahte bir maden sahası oluşturmuştu. Gerçek taşlarla yapılan bu kurgu, dönemin yatırımcılarını ve uzmanlarını kandırmayı başarmıştı. Dolandırıcılık ortaya çıktığında ise yatırımcılardan alınan büyük miktardaki para çoktan el değiştirmişti. Kaynaklara göre Arnold ve Slack yüz binlerce dolar elde etmeyi başardı ve olayın ortaya çıkmasının ardından ağır cezalara çarptırıldıklarına dair bir kayıt bulunmadı. Great Diamond Hoax böylece Amerikan tarihinin en ünlü ve en başarılı dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.
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Haber kaynak: Smithsonian Magazine, WYO History