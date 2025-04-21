Kendrick Nunn, Euroleague'in MVP'si oldu!

THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettiren Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü aldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.