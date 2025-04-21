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        Haberler Spor Basketbol Kendrick Nunn, Euroleague'in MVP'si oldu - Basketbol Haberleri

        Kendrick Nunn, Euroleague'in MVP'si oldu

        Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:24
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        Kendrick Nunn, Euroleague'in MVP'si oldu!
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        THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettiren Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü aldı.

        Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.

        Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek play-off'larda Anadolu Efes ile eşleşen Panathinaikos'un skoreri Nunn, maç başına 20,3 verimlilik puanı üretti.

        Nunn, sayı kralı olduğu sezonun en iyi 5'ine de girdi.

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