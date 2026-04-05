        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Fenerbahçe Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile karşılaştıkları derbi maçının ardından konuştu. Maçın önemine dikkat çeken ve gol erken gelmeyince strese girdiklerini belirten, "Çok önemli bir maçtı. Oyuna çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 05.04.2026 - 22:56 Güncelleme:
        "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, derbi karşılaşmasını değerlendirdi.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Maça iyi başladıklarını ancak değerlendiremedikleri pozisyonlar nedeniyle zorlandıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık." dedi.

        "İNŞALLAH TARAFTARIMIZA HASRET KALDIKLARI ŞAMPİYONLUĞU KAZANDIRIRIZ"

        Şampiyonluk yarışına dair konuşan milli futbolcu, "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız." ifadelerini kullandı.

        "BU MAÇLAR BİRAZ STRESLİ OLUYOR"

        Kaçırdığı pozisyona da değinen Kerem, "Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız." sözlerini sarf etti.

        "İLK 11'DE OLMAMAM HOCAMIZIN TERCİHİYDİ"

        İlk 11'de başlamamasına ilişkin de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Hocamızın tercihiydi ilk 11'de olmamam ama benim yerime oynayan arkadaşım da çok iyi mücadele etti." diyerek açıklamalarını tamamladı.

        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Suriye'de kritik zirve!
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
