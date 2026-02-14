Kerem Aktürkoğlu: Müthiş bir galibiyet oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

"GERİ DÖNMESİNİ BİLDİK VE HAK EDEN BİZDİK"

Galibiyeti değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur." dedi.