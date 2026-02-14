Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Müthiş bir galibiyet oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Müthiş bir galibiyet oldu

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından, "Müthiş bir galibiyet oldu" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 23:04 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:04
        "Müthiş bir galibiyet oldu"
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

        "GERİ DÖNMESİNİ BİLDİK VE HAK EDEN BİZDİK"

        Galibiyeti değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur." dedi.

        "MÜTHİŞ BİR GALİBİYET OLDU"

        Maçın son bölümü ile ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

