Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu o sözlere açıklık getirdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu o sözlere açıklık getirdi!

        26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı. Milli yıldız imza sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 22:07 Güncelleme: 01.09.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En şerefli dememin sebebi..."
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, transfer sürecinden bahsederek, "Ben niye, 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum' dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar yüzde 100'ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica'dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve başkanımıza 'Oynayacağım.' dedim. Bana başkanımız, 'Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.' dedi. Sayın Hakan Safi de bana, 'Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.' dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdi ve başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, 'Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.' dedi. İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi ise güzel bir transferi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu hikaye nasıl başladı? 19 Temmuz'da sevgili başkanımızın Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde benden bir ricası oldu, bu sene büyük bir transfere Hakan Bey imza atmak istiyor diye. Zaten uzun zamandır ben de başkanımla konuşuyordum. Ricasıyla beraber biz de hep birlikte istişareler yaptık. Çok oyuncu geldi gitti ama ben Kerem Aktürkoğlu transferini bizzat seçtim ve bunun olması için çok uğraş verdik. 19 Temmuz'dan beri de bayağı bu iş için çok mücadele ettik, koşturduk. Zor transfer, kolay değil. Büyük transferler zaten zaman alıyor. Önce Benfica'dan izin aldık sonra Kerem'le konuşmaya başladık. Sağ olsun onun Fenerbahçe sevgisini, çocukluk aşkını görünce birbirimizi kolay ikna ettik. O istedi, biz çok istedik. Nitekim Benfica da bize kolaylık gösterdi. Bizim de dirayetimizi gördü. Bizim sevdamızı gördükten sonra Benfica da bize izin verdi. Süreç biraz uzun sürdü, zor oldu ama güzel bir transfer oldu. Fenerbahçe'mize Kerem hayırlı olsun. Güzel işler yapacak, inanıyorum ben. Onun iddiasını ve yüreğini gördükten sonra da söylediklerinden daha güzel şeyler yapacağına da inanıyorum. İnşallah taraftarın da sevgilisi olacak. Burada da çok güzel günler yaşayacağız. Tüm tribünler, 'Kerem, Kerem' diye bağıracak, biz de bundan çok mutlu olacağız. Her yaptığı güzel harekette, asistte, golde bizler çok mutlu olacağız. Tekrar camiamıza hayırlı olsun. Burada da tekrar başkanımız Ali Koç'a bana böyle bir fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Hep beraber bu sezon daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tekrar kendisine de 'hayırlı olsun' ve 'hoş geldin' diyorum."

        Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de "Kerem'i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi üst düzey bir kanat oyuncusu, ligi tanıyor ve bize doğrudan etki etmeye hazır. Fenerbahçe için oynama konusundaki özel motivasyonu ve enerjisiyle birlikte başarılı zamanlar geçireceğimizden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat