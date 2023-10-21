Kerem Bürsin: Sosyal medya bağımlılığım yok

"YENİ PROJELER VAR" Kerem Bürsin, basın mensuplarının rol aldığı dizinin erken final yapmasıyla ilgili sorularına, "Bir programlama hatası oldu. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi" şeklinde cevap verdi. Yeni projelere yoğunlaştığını dile getiren Bürsin, "Tatil yok. Yeni projeler ve bir takım yurt dışı işleri var" şeklinde konuştu.

3 Şurada Paylaş!









"İNSAN PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST EDİYOR"



Sosyal medya ile ilgili sıkıntıları dile getiren oyuncu, "Sosyal medya bağımlılığım yok. Yaşadığım hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki... Pozitif yanları da var, negatif yanları da var. Negatif yanları; insan psikolojisini altüst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.