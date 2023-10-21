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        Haberler Magazin Kerem Bürsin: Sosyal medya bağımlılığım yok - Magazin haberleri

        Kerem Bürsin: Sosyal medya bağımlılığım yok

        Kerem Bürsin, sosyal medya ile ilgili sıkıntıları ifade etti. Ünlü oyuncu, "Bağımlılığım yok. Yaşadığım hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki... Pozitif yanları da var, negatif yanları da var. Negatif yanları; insan psikolojisini altüst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:17
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Kerem Bürsin, Yeditepe Üniversitesi’nde bir söyleşiye katıldı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bürsin, "Yaptığımız işlerle alakalı güzel sorular gelecek. Güzel bir söyleşi bizi bekliyor" dedi.

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        "YENİ PROJELER VAR"

        Kerem Bürsin, basın mensuplarının rol aldığı dizinin erken final yapmasıyla ilgili sorularına, "Bir programlama hatası oldu. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi" şeklinde cevap verdi.

        Yeni projelere yoğunlaştığını dile getiren Bürsin, "Tatil yok. Yeni projeler ve bir takım yurt dışı işleri var" şeklinde konuştu.

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        "İNSAN PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST EDİYOR"

        Sosyal medya ile ilgili sıkıntıları dile getiren oyuncu, "Sosyal medya bağımlılığım yok. Yaşadığım hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki... Pozitif yanları da var, negatif yanları da var. Negatif yanları; insan psikolojisini altüst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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        "İLİŞKİ YOK"

        Bürsin, ayrıca son rol aldığı projedeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

        Kerem Bürsin, "Hiç ilişki falan yok. Hafsanur, çok yakın arkadaşım. Onu çok seviyorum. Bir erkekle bir kadın yan yana gelince hemen bir ilişki durumu yakıştırılıyor" dedi.

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        İTİRAF ETMİŞLERDİ

        Öte yandan Bürsin, daha önce rol arkadaşı Hande Erçel ile birliktelik yaşamıştı. "Arkadaşız" ifadelerini kullanarak aşk iddialarını yalanlayan çift, daha sonra ilişkilerini itiraf etmişti.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #Kerem Bürsin
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