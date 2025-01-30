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        Haberler Magazin Kerem Bürsin’den spor paylaşımı: "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum"

        Kerem Bürsin’den spor paylaşımı: "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum"

        Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından spor yaparken çekilen bir karesini paylaşarak; "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 19:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:31
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        Spor yaptığı anları paylaştı
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        Oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Ayna karşısında oldukça fit bir fotoğrafını yayımlayan Bürsin, paylaşımına; "Sıkı çalışıyorum, pes etmiyorum. 1987 yılından beri" notunu ekledi. Oyuncu, bu kaslı paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Kerem Bürsin
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