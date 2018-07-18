Kerimcan Durmaz'ın ifadesi alınmıştı

İddialara göre, DJ Kerimcan Durmaz, sosyal medya üzerinden şarkıcı Arto ile tartıştı. Bunun üzerine Durmaz, Sarallar grubunun bir üyesine "kulağını çeker misiniz" dedi. Bu görüşmeden bir süre sonra Arto, Durmaz ile ilgili sosyal medya üzerindeki olumsuz paylaşımlarını durdurdu. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Durmaz polisin telefon dinlemesine takılınca emniyete çağırılıp şüpheli olarak ifadesi alındı. Soruşturma dosyasında ayrıca çetenin şarkıcı Gizem Kara'yı da tehdit ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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