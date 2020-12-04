Kervan Gıda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Ekonomi dünyasın gündeminde Kervan Gıda'nın halka arz edilmesi var. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Kervan Gıda, 26 - 27 Kasım tarihleri arasında iki günlük talep toplama sürecini tamamlamıştı. Kervan Gıda hisse senedi fiyat aralığı nedir? Kervan Gıda halka arz geliri ne kadar?

KERVAN GIDA HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİ

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olan Kervan Gıda, 26 - 27 Kasım tarihleri arasında iki günlük talep toplama sürecini tamamlamıştı. Verilen bilgiye göre, Kervan Gıda halka arz için 268 bin yatırımcıdan talep geldi. Düzenlenen gong töreni ardından işlem görmeye başlayan Kervan Gıda halka arzdan 466 milyon TL'lik gelir elde etti. Uzun zamandır halka arza katılım göstermeyen Norveç Yatırım Fonu Kervan Gıda halka arzına yüzde 7,7 ile katılım gösterdi.

KERVAN GIDA HİSSE SENEDİ FİYATI NEDİR?

Kervan Gıda hisse senetleri 9 TL'den işlem gördü.